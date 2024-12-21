2024-12-21 09:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الجبلية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الضباب (4-2) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".وذكر البيان، أن "درجات الحرارة في بغداد وكربلاء المقدسة وواسط 15، والسليمانية 11، ودهوك وأربيل 12، ونينوى وديالى 13، وصلاح الدين وكركوك والأنبار 14، والنجف الأشرف وبابل 16، والمثنى 17، وميسان وذي قار والديوانية 18، والبصرة 19".وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الضباب (4-2) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".ولفت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأوضح البيان، أن "يوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".