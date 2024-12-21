النفط العراقي يحقق مكاسب أسبوعية ويختتم التعاملات على ارتفاع

2024-12-21 09:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي مع اغلاق الأسواق، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ارتفاعا بالأسعار ليختتم التعاملات في السوق العالمية محققا مكاسب أسبوعية جيدة.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.02 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.12 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 72.94 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.46 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.08- 0.06- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع