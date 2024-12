قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح ياسر يحصد لقب أفضل قائد شرطة في استفتاء العراق 2024 لمنصة “صابرين نيوز”

2024-12-21 10:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تم اختيار اللواء نجاح ياسر، قائد شرطة ذي قار، كأفضل قائد شرطة في العراق لعام 2024، بناءً على نتائج استفتاء أطلقته منصة “صابرين نيوز” عبر تطبيق تلغرام، الذي حظي بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع. وبحسب تعليقات تابعتها شبكة أخبار الناصرية على منصات التواصل الاجتماعي فقد أشاد...

