العثور على جثة منتسب قرب برج أمني للمراقبة شرقي العراق

2024-12-21 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، بأن قوة أمنية عثرت على جثة منتسب في شرطة الحدود قرب برج أمني شرقي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" منتسبّا في حرس الحدود عثر على جثته قرب برج للمراقبة قرب الشريط الحدودي شرقي ديالى وهي مصابة بعيار ناري في منطقة الرأس".

واضاف، انه" تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على اسباب مقتله سواء اكانت باطلاق نار مباشر او انتحار، مؤكدا بأن التحقيقات هي من ستكشف طبيعة الحادث".

واشار المصدر الى ان" هناك اهتمام بالغ في الموضوع من اجل معرفة تفاصيله واعداد تقرير نهائي يظهر كيفية حصول الحادث".