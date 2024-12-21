توقعات إنتاج العراق من النفط في العامين 2025 و2026

2024-12-21 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت منصة "طاقة"، اليوم السبت، أن يبلغ إنتاج العراق من النفط في 2025 نحو 4 ملايين برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل، حتى نهاية مارس/آذار 2025.

وذكرت المنصة في قراءة تحليلية، أنه في حال التزامه بالتعويض عن زيادة الإنتاج لدى البلدين فوق الحصص المتفق عليها ضمن حصص أوبك+ سيسجل الإنتاج نحو 3.880 ملايين برميل يوميًا.

وأضافت أنه مع عودة الـ220 ألف برميل التي تشارك بها بغداد في تخفيضات الإنتاج الطوعية، سيرتفع إنتاج العراق من النفط في أبريل/نيسان (2025) إلى نحو 4.012 ملايين برميل يوميًا، وبخصم كمية تعويض فائض الإنتاج سيبلغ 3.892 ملايين برميل يوميًا.

وبلغ متوسط إنتاج العراق من النفط في العام 2024، خلال الربع الأول، نحو 4.254 ملايين برميل يوميًا، وتراجع خلال الربع الثاني إلى 4.214 ملايين برميل، وعاود الارتفاع في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.244 ملايين برميل يوميًا.

ووفقا للقراءة المعدة عن إنتاج نفط العراق، فإنه في مايو/أيار 2025، سيرتفع إنتاج النفط في العراق إلى نحو 4.024 ملايين برميل يوميًا، وبعد خصم مقدار التعويض سيسجل الإنتاج 3.919 ملايين برميل يوميًا.

وتوقعت المنصة أيضا، صعود إنتاج بغداد، في يونيو/حزيران المقبل، إلى 4.037 ملايين برميل يوميًا، لكن بخصم كمية التعويض سيبلغ 3.947 ملايين برميل يوميًا، حسب تقديرات إنتاج العراق من النفط في 2025 لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت منصة "طاقة"، إنه سيرتفع إنتاج بغداد في يوليو/تموز المقبل إلى نحو 4.049 ملايين برميل يوميًا، وبخصم كمية تعويض فائض الإنتاج سيبلغ 3.959 ملايين برميل يوميًا.

وتابعت بالقول: ثم يزيد الإنتاج في أغسطس/آب إلى نحو 4.061 ملايين برميل يوميًا، وبعد خصم مقدار التعويض سيسجل الإنتاج 3.971 مليون برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يصعد الإنتاج في سبتمبر/أيلول (2025) إلى 4.073 ملايين برميل يوميًا، لكن بخصم كمية التعويض سيبلغ 3.978 ملايين برميل يوميًا، ليكتمل تعويض فائض الإنتاج، وفقا للمنصة.

وهبط إنتاج النفط في العراق، في سبتمبر/أيلول الماضي من العام 2024، إلى 4.143 ملايين برميل يوميًا، وواصل الانخفاض، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى 4.089 و4.043 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

وتوقعت المنصة أيضا، أن يبلغ إنتاج بغداد من النفط في أكتوبر/تشرين الأول (2025) نحو 4.086 ملايين برميل يوميًا، وسيرتفع الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى 4.098 ملايين برميل يوميًا.

واشار الى انه على ذلك، سيبلغ إنتاج العراق من النفط في 2025 أعلى مستوى له خلال العام في ديسمبر/كانون الأول؛ إذ سيرتفع إلى نحو 4.110 ملايين برميل يوميًا.

وفي العام الماضي (2023)، انخفض متوسط إنتاج النفط في العراق إلى نحو 4.289 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ4.439 ملايين برميل متوسط الإنتاج اليومي في 2022، مع التزام بغداد بسياسة خفض الإنتاج لتحالف أوبك+.

إنتاج العراق من النفط في 2026

وقدّرت القراءة التحليلية للمنصة، المستويات المُقررة لإنتاج العراق من النفط في 2026 بنحو 4.431 ملايين برميل يوميًا، دون احتساب أيّ تعديلات أخرى متعلقة بخطط خفض الإنتاج والتخفيضات الطوعية، وفق حصص إنتاج النفط لدول أوبك+.

وتوقعت أن يسجل إنتاج النفط في العراق خلال يناير/كانون الثاني 2026 نحو 4.122 ملايين برميل يوميًا، قبل أن يرتفع إلى 4.134 ملايين برميل في فبراير/شباط و4.147 ملايين برميل في مارس/آذار، ليواصل رحلة الصعود بمعدل نمو شهرى ما بين 12 و14 ألف برميل يوميًا.

وتابعت "طاقة" أنه، سيصل إنتاج العراق من النفط في 2026 بحلول أغسطس/آب (آخر شهر وفق خطة التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج الطوعي) إلى 4.208 ملايين برميل يوميًا، على أن يستقر عند معدلات 4.220 ملايين برميل يوميًا خلال المدة من سبتمبر/أيلول إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.

ويوضح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حصة إنتاج العراق من النفط في 2025 و2026، ضمن حصص دول الخفض الطوعي في تحالف أوبك+ في 2025 و2026، قبل إضافة أيّ تخفيضات طوعية: