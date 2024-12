2024-12-21 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بانجاز العمل في مشروع مدخل (بغداد-الموصل) خلال 100 يوم. وذكر بيان لمكتبه ورد لـ عراق اوبزيرفر، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تفقد سير العمل في مشروع مدخل (بغداد-الموصل)”. وبحسب البيان، وجه السوداني “بإتمام المشروع بشكل كامل خلال 100 يوم”.

