2024-12-21 11:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية عن وجود ملاحظات على احالة عقد تشغيل الجيل الخامس مع شركة فودافون مؤكدة انها لا تمثل شركة وطنية تخدم الاقتصاد العراقي. وقال النائب كاروان علي يارويس في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه شخصنا ملاحظات عديدة حوال الية ابرام العقد مع شركة فودافون لكونه يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء القاضي …

The post لجنة نيابية تنتقد التعاقد مع شركة فودافون وتصف الاحالة بالمخالفة first appeared on Observer Iraq.