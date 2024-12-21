كاساس وأيمن حسين: نتطلع للقب الخليجي الثاني على التوالي وجاهزون لتحقيق الفوز

2024-12-21 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، يوم السبت، أن هدف الفريق في بطولة خليجي 26 هو إسعاد العراقيين، مشيراً إلى أن حلمه هو تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة المرتقبة ضد المنتخب اليمني يوم غد الأحد، والتي تعد أولى مواجهات المنتخبين في البطولة: "الانتصار اليوم مهم، واللقب هو هدف كل مدرب، ولكن الأهم هو إسعاد الجماهير."

وأضاف، أن "السعودية وقطر من أبرز المنتخبات في البطولة، لكن التكهن بالنتائج أمر صعب."

وتابع كاساس: "الإعداد كان جيدا ومثاليا، والشيء الإيجابي هو تجاوزنا موضوع الإصابات التي أصابت بعض اللاعبين. نحن جاهزون للمباراة الأولى ومستعدون للتحدي."

وأكد كاساس احترامه للمنتخب اليمني، قائلًا: "اليمن فريق جيد ويمتلك عناصر مميزة. لقد وضعنا خطة لعب خاصة لمواجهته يوم الأحد. نقاط المباراة ستكون مهمة وبداية جيدة."

من جانبه، قال مهاجم المنتخب الوطني العراقي، أيمن حسين خلال المؤتمر: "حضرنا بشكل جيد للبطولة من أجل الحفاظ على اللقب، ونأمل في تحقيق لقب البطولة لإسعاد جمهورنا".

وتنطلق، اليوم السبت، بطولة الخليج بنسختها الـ26 في الكويت، وتستمر حتى يوم 3 من مطلع العام المقبل.

ويشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعُمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمةً على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارت، بينما يتواجد في المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.