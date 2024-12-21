انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد واربيل

2024-12-21 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 556 الف دينار، وسعر الشراء 552 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 526 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 522 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 الف دينار 570 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الفا و 540 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 640 ألف دينار، وعيار 21 بيع 560 ألف دينار، وعيار 18 بيع 480 الف دينار .

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151050 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 150950 دينارا مقابل 100 دولارا.