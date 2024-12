اليوم.. مواجهتان مؤجلتان في “نجوم العراق”

2024-12-21 12:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تقام اليوم السبت، مباراتان مؤجلتان من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في كل من العاصمة بغداد وفي دهوك باقليم كوردستان. وفي المباراة الأولى، يستضيف فريق الكهرباء على ملعب الساحر أحمد راضي ببغداد فريق الشرطة عند الساعة 2:30 عصراً. ويحتل فريق الكهرباء المركز العاشر في ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة …

