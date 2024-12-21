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اليوم.. انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت بمباراتين

اليوم.. انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت بمباراتين
اليوم.. انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت بمباراتين
2024-12-21 12:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ عراق اوبزيرفر تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم، حيث يستهل المنتخب الكويتي مشواره بمواجهة نظيره العماني في مباراة مرتقبة تقام على ملعب جابر الدولي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الكويت. ويتسلح المنتخب الكويتي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية أمام عمان، الذي يسعى بدوره للعودة بنتيجة إيجابية من المباراة الأولى. وفي …

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اليوم.. انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت بمباراتين

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