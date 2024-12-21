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العراق يتراجع للمرتبة الثانية بين البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

العراق يتراجع للمرتبة الثانية بين البلدان العربية في السياحة إلى تركيا
العراق يتراجع للمرتبة الثانية بين البلدان العربية في السياحة إلى تركيا
2024-12-21 12:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم السبت، أن العراق تراجع الى المرتبة الثانية في لائحة البلدان العربية في عدد الزائرين الى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق احتل المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغ عدد زائريها الى تركيا 67 الفا و 253 شخصا، فيما جاء العراق ثانيا بعدد الزوار الى تركيا حيث بلغ 66 الفاً و 387 سائحاً، مرتفعا بنسبة 2.43%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 61 الفاً و 547 سائحا، و منخفضا بنسبة 18 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 75 ألفا و 60 سائحا".

واضافت ان "الجزائر جاءت ثالثا بعدد السياح بـ 26 الفا و 678 سائحا، ومن ثم جاءت مصر رابعا بعدد 18 ألفا و416 سائحا، ومن ثم المغرب خامسا بعدد 16 ألفا و221 سائحا، وجاءت الأردن سادسا بعدد السياح 15 الفا و 332 سائحا، تلاها تونس سابعا بعدد 12 الفا و 752 في سائحا، وجاءت الكويت ثامنا بعدد السياح الذين بلغ عددهم 11 ألفا و 441 سائحا، ولبنان تاسعا بعدد 10 آلاف و 943 سائحا، ومن ثم الامارات عاشرا بعدد 5 الاف و 673 سائحا".

وكانت الوزارة ذاته قد أعلنت الشهر الماضي، تصدر العراق لائحة البلدان عربيا في عدد الزائرين الى تركيا في اكتوبر/تشرين الاول من العام 2024.

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