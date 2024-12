بغداد.. النيران تحاصر عدد من السكان بسبب حريق ضخم

2024-12-21 13:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اندلع حريق كبير، اليوم السبت، داخل بناية سكنية وتجارية في منطقة ساحة النصر وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى محاصرة عدد من السكان داخل المبنى. وذكر مصدر أمني أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، حيث باشرت عمليات الإطفاء والإنقاذ لإخلاء المحاصرين وضمان سلامتهم. وأشار المصدر إلى …

