2024-12-21 13:45:04 - المصدر: ايشان

أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، اليوم السبت، أن التحضيرات لبطولة كأس الخليج، تسير بشكل جيد، والمنتخب جاهز للقاء نظيره اليمني، مشدداً على حلم الفوز بلقب خليجي 26. وقال كاساس في مؤتمر صحفي في الكويت، إن “إعداد المنتخب الوطني سار بشكل جيد، وأن اللاعبين جاهزون للمباراة الأولى من البطولة أمام المنتخب اليمني”، […]

ظهرت المقالة قبل لقاء اليمن.. كاساس يؤكد جاهزية لاعبي المنتخب العراقي وحلم الفوز بخليجي 26 أولاً على ايشان.



