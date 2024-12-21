2024-12-21 14:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة أربيل، يوم السبت، عن افتتاح معرض JOBS.KRD لتوفير فرص العمل.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، افتتحت اليوم السبت، فعاليات معرض JOBS.KRD لتوفير فرص العمل، وذلك بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل گيلان حاجي سعيد، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمنظمات.

واضافت، أن المعرض الذي أقيم حفله بفندق روتانا في مدينة أربيل، شارك فيه أكثر من 40 شركة ومنظمة، حيث قدمت مئات فرص العمل للطلاب والخريجين والمشاركين.

وفي كلمته خلال الحفل، وصف رئيس الغرفة گيلان حاجي سعيد، افتتاح المعرض بأنه خطوة جوهرية نحو تقليل معدلات البطالة ودعم الشباب والخريجين، مشيراً إلى أن الغرفة تدعم إقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد المحلي.

وتمنى رئيس الغرفة النجاح لهذا الحدث، مؤكداً أهمية استمرارية تنظيم مثل هذه المعارض لتوفير المزيد من الفرص وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.