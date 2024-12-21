فارس عراقي يحقق وصافة بطولة العين الدولية للفروسية

2024-12-21 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق الفارس العراقي فالح الدليمي إنجازاً مميزاً بحصوله على المركز الثاني في بطولة العين الدولية للفروسية لفئة الثلاث نجوم، والتي تُعد محطة مؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت بمشاركة 87 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، تنافساً قوياً بين المتسابقين، وتمكن الدليمي من إنهاء جولته بزمن قدره 30.52 ثانية، ليبرز كواحد من أبرز الفرسان في البطولة.

وبذلك أكد الدليمي قدرته على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى، وأبرزها بطولة كأس العالم المقبلة.