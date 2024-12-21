2024-12-21 14:10:03 - المصدر: واع

بغداد -واعغادرنا إلى تونس ، اليوم السبت ، وفد المنتخب الوطني للمتقدمين بالمصارعة الحرة للمشاركة في نزالات البطولة العربية التي من المؤمل لها أن تنطلق في تونس للفترة من 22 ولغاية 26 من الشهر الحالي في تونس .وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع ) " أن رئيس الاتحاد والوفد شعلان عبد الكاظم أكد عزم لاعبينا في المنافسة بقوة على حصد الميداليات الملونة بالرغم من قوة المنتخبات المشاركة، إذ تعد هذه البطولة من البطولات المهمة التي تشهد مشاركة منتخبات لها باع طويل في اللعبة، مشيراً إلى أحقية منتخبنا الوطني في الظفر بلقب البطولة العربية التي سبق للعراق وان توج بطلاً لها مرات عديدة .وأشاد رئيس الاتحاد بالمستوى المتطور الذي تشهده رياضة المصارعة العراقية التي تتمتع بسمعة طيبة في الخارج، مطالباً المصارعين ببذل أقصى درجات العطاء وتقديم المستوى العالي من أجل رفع راية العراق عالياَ في المحافل الدولية .