مدربا المنتخبين العراقي واليمني يؤكدان جاهزية الفريقين لمباراة الغد

2024-12-21 15:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس اليوم السبت جاهزية فريقه لمواجهة نظيره اليمني ضمن بطولة (خليجي زين 26) في الكويت لافتا إلى أن هدفهم هو إسعاد الجماهير العراقية بالفوز بالكأس.وأوضح كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص لهذه المباراة أن الإعداد جيد وأن لديهم الرغبة في الفوز بالبطولة على الرغم من تعذر انضمام بعض اللاعبين مبينا في الوقت ذاته أن المنتخب اليمني فريق جيد وأن مثل هذه البطولات لا تخضع لمعايير ثابتة.وأشار إلى أن البطولة تعد فرصة مهمة لتدريب اللاعبين وإعدادهم لتصفيات كأس العالم مشددا على أنهم سيحرصون على تقديم أداء يتلاءم مع تطلعات الجماهير العراقية.بدوره قال لاعب منتخب العراق أيمن حسين خلال المؤتمر أن التحضيرات جيدة مؤكدا التزامهم بتطبيق تعليمات المدرب والاجتهاد للمحافظة على اللقب.من جهته قال مدرب منتخب اليمن نور الدين ولد علي في المؤتمر إنه تم اختيار نخبة مميزة من اللاعبين وتحضيرهم خلال الفترة الماضية عبر إعداد برنامج تدريبي يتضمن مختلف المدارس الكروية.وأضاف ولد علي أنهم سيحرصون على الاستفادة من كل الفرص المتاحة أمامهم في مواجهة العراق مشيرا إلى اكتساب بعض اللاعبين اليمنيين خبرة في الملاعب العراقية لاحترافهم فيها.من ناحيته أكد لاعب المنتخب اليمني عبدالواسع المطري استعدادهم للمباراة عبر التحضيرات المسبقة مشددا على رغبتهم في تقديم مستوى كرويا لائقا خلال البطولة. (النهاية) ف ر / ن و ف