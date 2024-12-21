طالباني يزور بغداد للقاء السوداني والقضاء لحل "أزمة الرواتب"

2024-12-21 15:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، بأن رئيس رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني سيزور العاصمة بغداد اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" طالباني سيجري اليوم زيارة إلى بغداد لإجراء سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدد آخر من الشخصيات السياسية".

وأضاف، أنه" حسب المعلومات ، فإن هدف الزيارة هو التباحث حول حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والمشاكل بين أربيل وبغداد.