2024-12-21 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، بتسلم اللواء عدي سمير مهامه مديراً عاماً لمديرية المرور.

وقال ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللواء عدي سمير تسنم مهام عمله مديراً عاماً لمديرية المرور العامة بدلاً من اللواء الحقوقي رعد مهدي عبد الصاحب بالتزامن مع قرب إحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية".

وأضاف "كما باشر اللواء عمار حيال مهام عمله مديراً لحماية الشخصيات بدلاً من اللواء محمد نعمة رسن بالتزامن أيضاً مع قرب إحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف الخميس (19 كانون الأول 2024)، اللواء عدي سمير مديراً عاماً لمديرية المرور.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على ما عرضه وزير الداخلية، تم تكليف اللواء عدي سمير مديرا عاما لمديرية المرور".



