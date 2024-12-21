2024-12-21 15:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، إنهاء جميع التحضيرات الخاصة بافتتاح مستشفى الشعب العام.

وقال المحافظ خلال جولة تفقدية، مع وزير الصحة صالح الحسناوي في بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة والشركة المنفذة للمشروع أنهت جميع التحضيرات والاستعدادات الخاصة بافتتاح مستشفى الشعب ودخوله الخدمة ليشكل إضافة نوعية في دعم القطاع الصحي".

وتابع، أن "ادارة المستشفى ستتم بشكل متطور وبأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وهو اسلوب يحصل لاول مرة في بغداد ليقدم افضل الخدمات الطبية لمواطني العاصمة".