محافظ ميسان يفتتح بناية جامعية جديدة

2024-12-21 15:35:01 - المصدر: واع

ميسان – واع - نجم عبد اللهافتتح محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم السبت، مشروع قسم الهندسة الكيمياوية في جامعة ميسان.وقال الفرطوسي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الصرح العلمي يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية في جامعة ميسان وسيحقق نقلة نوعية في الجامعة نتيجة لتوفير كل الاجواء المناسبة للطلبة في ميسان ومحافظات العراق كافة"، لافتاً إلى أن "الحكومة المحلية داعمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لما له من أهمية قصوى لتخرج الطلبة ومشاركتهم في عملية البناء والاعمار وتقديمهم الخدمات للمحافظة".وأوضح أن "هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي تمولها محافظة ميسان، وهي بناية تمتد على مساحة 2500م وتتكون من طابقين، تضم العديد من الغرف الادارية والقاعات الدراسية والمختبرات"، مشيراً إلى أنه "ستكون لهذه البناية اهمية قصوى في زيادة المستوى العلمي لطلبة قسم الهندسة الكيمياوية وتوفر بيئة جامعية مناسبة وترفع التقييم الاكاديمي".