مدير المرور الجديد عدي سمير يباشر مهام عمله

2024-12-21 15:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعباشر مدير المرور العامة، عدي سمير، اليوم السبت، بمهام عمله بدلاً من اللواء رعد مهدي عبد الصاحب.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تسنم اللواء عدي سمير مهام عمله مديراً عاماً لمديرية المرور العامة بدلاً من اللواء رعد مهدي عبد الصاحب بالتزامن مع قرب إحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية".وأضاف، أنه "باشر اللواء عمار حيال مهام عمله مديراً لحماية الشخصيات بدلاً من اللواء محمد نعمة رسن بالتزامن أيضاً مع قرب إحالته للتقاعد لبلوغه السن القانونية".