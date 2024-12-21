الفياض والحسان يبحثان سبل تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العراق

2024-12-21 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، سبل تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العراق.وذكر بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث سبل تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العراق، وما تحقق من مكتسبات أمنية، كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المستجدات في سوريا، بالإضافة إلى تداعيات العدوان الصهيوني على غزة".وأكد الفياض- بحسب البيان- على "أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، ومنع تصاعد التوترات وتوسع رقعة الحرب في المنطقة".