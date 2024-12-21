صحيفة: دياز عاد للارتباط بالانتقال الى برشلونة

2024-12-21 17:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن عودة ارتباط اسم الكولومبي لويس دياز بالانتقال الى برشلونة.

وبحسب الصحيفة، فإن "اسم دياز عاد للارتباط بالبارسا مجددا، في ظل عدم نجاح مفاوضات تجديد عقده مع الريدز حتى الآن"، لافتة الى ان "برشلونة لا يعد النادي الوحيد الراغب في ضم دياز، بل ينافسه باريس سان جيرمان وميلان".

واضافت أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للاعب بورتو السابق، خاصة أنه منجذب لفكرة ارتداء قميص برشلونة، رغم تفاوض ممثليه من أجل تجديد عقده مع ليفربول".

وينتهي عقد الدولي الكولومبي داخل ملعب أنفيلد في حزيران 2027، لكن برشلونة يضعه ضمن خيارات تعزيز خط الهجوم مستقبلا.

ويقدر سعر دياز بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ لا يستطيع النادي الكتالوني دفعه في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات