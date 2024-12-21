2024-12-21 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحصت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، يوم السبت، أبرز "إنجازاتها" خلال 8 أشهر الماضية، وبينما كشفت عدد الملقى القبض عليهم من المطلوبين وقطع الأسلحة المضبوطة، أشارت إلى محاسبة أي منتسب أو ضابط يعرقل معاملات المواطنين.

وقال قائد شرطة الرصافة، اللواء شعلان الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تنفيذ جميع أوامر القبض بحق المطلوبين والبالغ عددها 5103 أوامر. كما تم القبض على 4061 في الرصافة، بالإضافة إلى القبض على 35 شخصاً وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف، "كما تم إنجاز 119454 ورقة تحقيقية ومحاسبة كل منتسب أو ضابط يعرقل أي أوراق للمواطنين، فضلاً عن إدخال أرشفة وأتمتة الأوراق التحقيقية والتي منعت بدورها ابتزاز المواطنين وأدت إلى سرعة إنجاز معاملاتهم".

وتابع، "كما تم خلال 8 أشهر الماضية، فتح مكاتب تسجيل الأسلحة في عموم الرصافة، وتم ضبط 1469 قطعة سلاح متوسطة وثقيلة".

ولفت قائد شرطة الرصافة، إلى "إكمال تطوير عجلات القيادة وتوحيد ألوانها بما يعطي جمالية وهيبة، وتجهيز 60 عجلة للموقوفين حتى لا يتم وضع المتهم في سيارة مكشوفة (بيك أب)".