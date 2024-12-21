2024-12-21 17:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا

يتبع..





استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الدفاع الإيطالي السيد غويدو كروسيتو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بالدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي.

وأكد سيادته ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية، موضحاً بأن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.

من جانبه، نقل السيد كروسيتو للسيد رئيس الوزراء، تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارة سيادته إلى إيطاليا، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة، كما أشار إلى أن العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

21 -كانون الأول - 2024