الداخلية: القبض على 14 ألف متورط بجريمة المخدرات خلال العام الحالي

2024-12-21 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ضبط 14 ألف متورط بتجارة المخدرات و6 أطنان من المواد المخدرة خلال العام الحالي.وقال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف مكافحة المخدرات شهد ارتفاعاً في حجم العمل الأمني في عهد الحكومة الحالية خاصة بعد ربط المديرية بمكتب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بشكل مباشر، حيث تحول عملها خلال عامي 2023-2024 من شرطوي إلى استخباري".وأضاف، أنه "تم تفكيك شبكات رئيسية خاصة بتجارة المواد المخدرة ليس فقط على المستوى المحلي بل تطورنا للمستوى الدولي، حيث تم إلقاء القبض على 14,000 متورط بجريمة المخدرات وضبط ما يقارب 6 أطنان من مختلف أنواع المواد المخدرة خلال العام الحالي، فيما تم إصدار أحكام الإعدام بحق 133 متاجراً دولياً".