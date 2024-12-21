بمنزل مام جلال ببغداد .. الكلداني يلتقي بافل طالباني ويبحث معه رواتب موظفي كردستان وتطورات اوضاع سوريا

2024-12-21 17:20:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ، ريان الكلداني، الأمين العام لحركة بابليون، في منزل الرئيس (مام جلال) بالعاصمة بغداد.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ركزت المباحثات على ملف رواتب موظفي إقليم كردستان وحقوقهم، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن صرف الرواتب بشكل منتظم ودون تأخير.

كما تناول الطرفان تطورات الأوضاع في سوريا، وأكدا على أهمية شمول جميع المكونات ضمن العملية السياسية، بما يحفظ حقوقهم ويعزز استقرار البلاد. وشدد الجانبان على ضرورة حماية التنوع الديني والعرقي في سوريا، وضمان تمثيل كافة الأطياف في المستقبل السياسي للبلاد.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة.