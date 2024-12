إيران تعلن مقتل موظف بسفارتها في دمشق

2024-12-21 17:55:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مقتل موظف يعمل في سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، محمّلاً السلطات السورية الجديدة مسؤولية تحديد مرتكب الجريمة ومحاسبته.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن مقتل الموظف المحلي في السفارة الإيرانية لدى دمشق "داوود بيطرف"، معرباً عن تعازيه لذوي المجني عليه.قُتل بيطرف إثر إطلاق النار على سيارته من […]

