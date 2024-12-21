أسعار الذهب تسجل تراجعا أسبوعيا

2024-12-21 18:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا، على الرغم من ارتفاعه في آخر جلسات الأسبوع، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقلص الذهب من خسائره الأسبوعية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أن المعدن الأصفر سجل تراجعا أسبوعيا بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.96 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2622.91 دولارا للأونصة.