رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها

2024-12-21 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو".وأضاف، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين".وأشاد رئيس الوزراء- حسب البيان- بـ "الدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو"، مشيراً إلى "استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي".وأكد رئيس الوزراء - حسب البيان- على "ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية"، موضحاً، بأن "الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها".وتابع البيان، أن "وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو نقل تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارته إيطاليا"، مؤكداً، "رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة"، مشيرا إلى، أن "العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة".