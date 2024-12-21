أسطول من باصات النقل العام يدخل الخدمة في ذي قار

2024-12-21 18:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، يومالسبت، وصول أسطول متكامل من باصات النقل العام لتسييرها في شوارع مدينة الناصريةبدعم من وزارة النقل، في إطار تحسين الخدمات العامة في قطاع النقل والمواصلات.

وقال الإبراهيمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعادةتفعيل قطاع النقل العام هي تجربة أولى لتعميمها مستقبلاً في جميع الوحدات الإداريةالأخرى لتسهم في التخفيف من الازدحامات الحاصلة وخدمة الشرائح ذات الدخل المحدودوكذلك الطلبة".

وأشار إلى أن "إدارة المحافظة ستوفر عددا منالسائقين من العاملين في نظام العقود من أجل انطلاق الحافلات والعمل بنظام النقلالعام، والتي ستكون خطوة أولى من أجل تحسين الواقع الخدمي في قطاع النقلوالمواصلات في عموم المحافظة".