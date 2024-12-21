2024-12-21 18:36:04 - المصدر: ايشان

“اختراق نوعي”.. حماس تشيد بزاجل اليمن الأخير أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف حركة أنصار الله (الحوثيين)، تل أبيب بصاروخ باليستي، ووصفت إخفاق منظومة الدفاع الإسرائيلية في اعتراضه بأنه “اختراق نوعي” في إطار دعمهم وإسنادهم المتواصل لقطاع غزة، الذي يواجه إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ أكثر 14 شهرا. وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت […]

ظهرت المقالة “اختراق نوعي”.. إشادات فلسطينية بـ “مبعوث” اليمن إلى تل أبيب أولاً على ايشان.



