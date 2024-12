إيطاليا: العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة

2024-12-21 18:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد وزير الدفاع الايطالي، غويدو كروسيتو، اليوم السبت، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “السوداني، استقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، وبحث معه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، …

