2024-12-21

بغداد/ عراق اوبزيرفر تشهد سوريا في الآونة الأخيرة موجة هجرة عكسية قد تكون الأكبر في العصر الحديث، مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أكثر من 13 عاماً على اندلاع الثورة ضد نظام الأسد. تأتي هذه العودة في ظل واقع اقتصادي وأمني منهك، حيث تعاني البلاد من الفقر المدقع وغياب الخدمات الأساسية. …

