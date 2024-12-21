2024-12-21 20:09:04 - المصدر: ايشان

عقّب النائب الديمقراطي الأمريكي، جيك أوشينكلوس، على التطورات المتسارعة في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ووصول الفصائل المسلحة إلى السلطة في دمشق، ملقيا الضوء على ما يهم الإدارة الأمريكية في سوريا وما تود تأكيده عن النظام الحاكم الجديد. وأوضح أوشينكلوس في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”: “أعتقد أنه عند رسم (الإدارة […]

ظهرت المقالة من غزو العراق لإسقاط الأسد.. مشرع أمريكي يتحدث عن “الخارطة” الجديدة للمنطقة أولاً على ايشان.



