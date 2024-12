2024-12-21 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص / المدىحددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، موعد استئناف جلسات مجلس النواب، فيما كشفت ابرز القوانين التي ستمرر خلال الدورة الحالية.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لـ(المدى)، إن "جلسات البرلمان ستستانف التاسع من شهر كانون الثاني 2025، وهو الفصل الاول من السنة الرابعة لدورة المجلس الحالية".واضاف، "البرلمان سيمضي بتشريع عدد من القوانين ابرزها […]

