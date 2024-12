2024-12-21 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى يبدو أن الصراع بين كيليان مبابي وناديه السابق، باريس سان جيرمان، لن يهدأ قريبًا، حيث رفع اللاعب من نبرته، مهددًا بتقديم شكوى ضد النادي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حال استمر في رفضه دفع 55.4 مليون يورو المتبقية من عقده الأخير. ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي، لكن […]

