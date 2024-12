محافظ ذي قار يعلن وصول أسطول باصات النقل العام إلى الناصرية

2024-12-21 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم السبت، عن وصول اسطول متكامل من باصات النقل العام لتسييرها في شوارع مدينة الناصرية بدعم من وزارة النقل في اطار تحسين الخدمات العامة في قطاع النقل والمواصلات. وقال المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية “ان إعادة تفعيل قطاع النقل...

