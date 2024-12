2024-12-21 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نظّمت جمعية التضامن الإسلامي في محافظة ذي قار احتفالية مميزة بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام)، كرّمت خلالها الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي، وذلك في مسجد أهل البيت عليهم السلام في الناصرية. وفي كلمته تابعتها شبكة اخبار الناصرية خلال الاحتفال، قال حجة الإسلام الشيخ محمد مهدي الناصري،...

The post بالصور: جمعية التضامن تحتفي بذكرى ذكرى ولادة الزهراء (ع) وتكرم الفتيات البالغات سن التكليف appeared first on شبكة اخبار الناصرية.