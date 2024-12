مصدر: اختطاف رجل أعمال في ظروف غامضة بمنطقة الكطيعة شمال غرب الناصرية

2024-12-21 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي في مدينة الشطرة عن تعرض رجل أعمال من سكان القضاء لعملية اختطاف غامضة وقعت في منطقة “الكطيعة” شمال غرب مدينة الناصرية. وقال المصدر، في حديث خاص لشبكة أخبار الناصرية، أن رجل الأعمال تم اختطافه من قبل مجهولين، فيما لا تزال الدوافع وراء الحادثة والجهة المسؤولة...

