دائرة البيطرة: نقدم 6 تلقيحات ضد الأمراض وجميع الأدوية متوفرة

2024-12-21 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأكدت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم السبت، حاجة العراق لأكثر من 300 مجزرة ما بين حكومية واستثمارية، فيما أشارت إلى توفر جميع الأدوية أكدت تقديمها 6 تلقيحات سنوية.وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة ثائر صبري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المجازر الحكومية يصل إلى 52 وقدمنا طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لزيادة عددها ما بين حكومية أو استثمارية كون العراق يحتاج إلى نحو 300 في عموم المحافظات".وأضاف، أن "الذبح العشوائي حالة موجودة وفيها مخاطر كبيرة على الصحة ومتابعة الموضوع من مسؤولية الجهات البلدية والأمنية ووزارة البيئة".وتابع متحدثاً عن العلاجات المقدمة للحيوانات، أن "الدائرة توفر 6 تلقيحات سنوية ضد الأمراض الاستراتيجية وجميع الأدوية المطلوبة متوفرة، وتوفرت حقيقة في عهد الحكومة الحالية لأول مرة وبشكل كافٍ في عهد الحكومة الحالية حيث لم تكن تتوفر بشكل كامل في السابق".ولفت إلى، أن "الدائرة توفر كذلك المضادات الحيوية وأدوية خفض الحرارة، إلى جانب توزيع الفيتامينات".