السوداني يبحث مع طالباني آخر جهود تشكيل حكومة اقليم كوردستان

2024-12-21 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، خلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حوارات تشكيل حكومة اقليم كوردستان. كما ناقشا خلال اللقاء مجمل الأوضاع في البلاد وأهمية دعم القوى السياسية للجهود الحكومية الخاصة بتنفيذ مستهدفات برنامجها، والمضي في تحقيق التنمية الشاملة للارتقاء بالواقعين الخدمي والاقتصادي. وتداول الطرفان …

