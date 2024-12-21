الأعرجي يزور المغرب لمناقشة جملة من الملفات المشتركة

2024-12-21 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، بأن مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي زار المغرب لمناقشة جملة من الملفات المشتركة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأعرجي اجرى زيارة الى المغرب لمناقشة التعاون المشترك بين العراق والمغرب وبحث سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف أن "الأعرجي سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية المغربي وعدد من المسؤولين هناك للتباحث حول جملة من الملفات المشتركة واخر التطورات التي تشهدها المنطقة".