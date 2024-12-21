نائب محافظ البصرة يتحدث عن موعد توزيع مستحقات فرق التعداد السكاني (فيديو)

2024-12-21 21:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

كشف نائب محافظ البصرة ماهر العامري، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن استلام الصكوك المالية الخاصة بموظفي التعداد السكاني.

وقال العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة التخطيط سلمت الصكوك المالية لمديرية إحصاء البصرة بغية صرف مستحقات الموظفين الذين شاركوا بفرق التعداد السكاني"، مشيراً الى أن "محافظ البصرة سيقوم هو الاخر بمنح الموظفين مبلغ مالي إضافة لكتاب شكر وتقدير فيما سيتم رفع أسماء جميع العاملين الى رئيس مجلس الوزراء لغرض منحهم كتاب شكر وتقدير".

وعن اعداد سكان البصرة بين العامري ان "هناك ارقاماً أولية لا يمكن ان نمضي باعتمادها ونحن ننتظر الأرقام النهائية".

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