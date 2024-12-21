البابا فرنسيس: الغارات الجوية على غزة "وحشية"

2024-12-21 21:20:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -





ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مجددا، السبت، بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد يوم من استنكار وزير إسرائيلي علنا دعوة البابا للمجتمع الدولي إلى دراسة ما إن كان الهجوم العسكري هناك يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

واستهل البابا خطابا سنويا بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك بما بدا أنه إشارة إلى غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينيا على الأقل في غزة، الجمعة.

وقال البابا: "بالأمس، تم قصف الأطفال هذه وحشية. هذه ليست حربا أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب".

وفي مقتطفات من كتاب نُشر، ديسمبر الماضي، اعلن البابا إن بعض الخبراء الدوليين قالوا إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية".

واشار البابا فرنسيس إلى إن بطريرك القدس للاتين حاول دخول قطاع غزة أمس لزيارة الكاثوليك هناك، لكنه مُنع من الدخول.