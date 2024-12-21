2024-12-21 21:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاختتم المنتخبُ الوطني، مساء اليوم السبت، آخرَ تحضيراته في الكويت قبل مواجهةِ اليمن غداً الأحد.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الوطني اختتم، مساء اليوم السبت، آخرَ تحضيراته في الكويت قبل مواجهةِ اليمن غداً الأحد في الساعة (17:25) في استاد جابر المبارك بنادي الصليبخات في باكورةِ مباريات المجموعةِ الثانية لمنافساتِ خليجي زين 26".وأضاف، أنه "حضر التدريبات النائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، إضافةً إلى الأعضاء يحيى زغير وغالب الزاملي ومحمد ناصر، واحتضنها ملعب نادي الكويت، وشارك فيها (25) لاعباً".وبين، أن "منتخبنا الوطني سيرتدي الطقمَ الأبيض الكامل في مواجهةِ الغد ضد اليمن، بينما سيكون حراسُ المرمى بالطقم الأصفر الكامل، أما منتخب اليمن فسيرتدي الطقمَ الأحمر الكامل وحراسه باللون الأسود، ويقود المباراة طاقم تحكيمي قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم".