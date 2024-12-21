السوداني يبحث عن دعم لحكومته خلال استقباله الحلبوسي وطالباني

2024-12-21 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يومالسبت، مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافلطالباني، توحيد الجهود السياسية لدعم الحكومة في المضي بملفاتها الخدميةوالاقتصادية، وتعزيز عملها في استكمال تنفيذ برنامجها ومستهدفاته الأساسية، بمايحقق طموحات الشعب العراقي.

خلال لقائه بالحلبوسي، أكد السوداني، وفق بيان ورد لوكالةشفق نيوز، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل مع مختلف القوى السياسية الممثلةبمجلس النواب والحكومة ومجالس المحافظات، حرصاً من الحكومة على إدامة التشاور معالقوى السياسية لتعضيد مسار الدولة، وتنفيذ الرؤى الستراتيجية الوطنية، وتحقيقالتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الحلبوسي، دعم حزب تقدم للحكومة ومسارها فيتنفيذ برنامجها وخططها التنموية الشاملة، وما ينتج عنها من إصلاحات مهمة تسهم فيتطوير مؤسسات الدولة وتقويتها.

وأكد الجانبان، أهمية مواصلة تنفيذ ورقة الاتفاق السياسيالواردة في المنهاج الوزاري للحكومة، كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات الحكومية فيما يخصّ ملفّ التعويضات للأسر المتضررة من العمليات الإرهابية، وكذلك حقوق الشهداءوالجرحى، وما حققته الحكومة من تقدم في معالجة ملف النازحين.

وبعد ذلك، بحث رئيس الوزراء، مع طالباني، الرؤى المشتركةفي مجمل الملفات والقضايا الوطنية، وضرورة دعم الحوارات بين القوى الوطنية فيإقليم كوردستان، لتشكيل حكومة الإقليم، بعد نجاح تنظيم الانتخابات البرلمانية فيتشرين الأول الماضي، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومةالإقليم الجديدة في مختلف القضايا الأمنية والسياسية والتنموية.