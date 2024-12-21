دهوك يفوز على القاسم بمباراة مؤجلة في دوري النجوم

2024-12-21 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق دهوك على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-0في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب دهوك، انتهى شوطهاالأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني، جاء هدف دهوك الاول عنطريق المحترف الشرقي البحري في الدقيقة 55 ، وأضاف دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 72عن طريق كريم درويش.

ورفع دهوك رصيده للنقطة 15 بالمركز العاشر، بينما تجمدرصيد القاسم عند النقطة 11 بالمركز 16، وجاء تأجيل المباراة لمشاركة دهوك في بطولةأندية الخليج.